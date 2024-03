¡De milagro! Joven va a comprar a la tienda y sufre intento de secuestro en VMT: Así logró escapar

Villa María del Triunfo (VMT) ha sido testigo de un escalofriante episodio de inseguridad ciudadana: una joven fue víctima de un nuevo intento de secuestro luego de que fuera a comprar a una tienda del distrito. Afortunadamente, consiguió escapar.

El hecho ocurrió en la zona de Tablada de Lurín, exactamente en el cruce de las calles Guillermo Billinghurst y Machu Picchu, donde las cámaras de video grabaron los precisos instantes en que un grupo de secuestradores intenta raptar a la mujer.

De acuerdo con las imágenes registradas por los dispositivos de seguridad, se observa a la joven caminando tranquilamente por este sector de VMT. De pronto, un auto blanco con negro se acerca a ella y, cuando pasa por su costado, se detiene.

Abruptamente, de la unidad baja una persona del asiento copiloto, mientras otras dos hacen lo propio de la parte trasera del vehículo. Como respuesta, la mujer empieza a correr inmediatamente para evitar caer en manos de los secuestradores.

Pese a ello, los tres desconocidos tratan de perseguirla para hacer que ingrese al auto. No obstante, luego de ir detrás de ella por pocos metros, desisten de sus intenciones, regresan a la unidad y huyen.

Tras ser víctima de este nuevo intento de secuestro en la capital, la agraviada dio mayores detalles sobre este lamentable episodio y reveló que uno de los secuestradores alcanzó a sujetarla del brazo.

Sin embargo, señala que fue gracias a su tía que logró librarse de los criminales, ya que, al ver lo que estaba ocurriendo, gritó y asustó a los involucrados.

"Veo que un vehículo, justo llegando cerca a mí, abre las puertas y yo, en ese momento, me asusté mucho. Un chico me habló cosas feas. Lo único que hice fue correr por mi seguridad y me asusté mucho. (...) Uno casi me agarra, pero mi tía, salió por su ventana y comenzó a decir 'rateros'", declaró.