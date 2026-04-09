Conferencia Episcopal aparta al obispo de Huacho de su institución tras denuncias por presuntos abusos

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió este 9 de abril un comunicado oficial en el que confirma que Monseñor Antonio Santarsiero Rosa, obispo de Huacho y hasta ahora secretario general de la institución, ha solicitado apartarse de su cargo para dedicarse al esclarecimiento de las denuncias difundidas en su contra.

El pronunciamiento busca marcar una posición clara frente a un caso que ha generado impacto mediático y cuestionamientos sobre la transparencia de la Iglesia.

El pronunciamiento institucional

El documento, firmado por el presidente de la CEP, monseñor Carlos Enrique García Camader, señala que la institución está realizando "todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos denunciados, actuando conforme a los protocolos establecidos y a la legislación vigente, tanto canónica como civil".

Con ello, la Conferencia Episcopal intenta transmitir confianza en los mecanismos internos y en la aplicación del derecho eclesiástico, al tiempo que se compromete a colaborar con las instancias civiles.

El comunicado también reafirma la confianza en el sistema penal canónico y recuerda que las posibles personas afectadas pueden acudir a los canales de escucha previstos en el Motu proprio "Vos estis lux mundi", una normativa impulsada por el Vaticano para atender denuncias de abuso dentro de la Iglesia.

Compartimos el Comunicado del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. pic.twitter.com/t5IJabWlpD — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) April 9, 2026

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que el propio Santarsiero solicitó apartarse de la Secretaría General como "acto de responsabilidad con la misión institucional". De esta manera, el obispo busca concentrarse en el proceso de esclarecimiento y evitar que su situación personal afecte la labor de la Conferencia Episcopal.

Dos denuncias por presuntos abusos

Las denuncias contra Santarsiero fueron difundidas por el medio Infovaticana donde un joven laico y un sacerdote detallaron episodios de violencia psicológica, tocamientos indebidos y manipulación. El obispo negó categóricamente los hechos, asegurando que se trata de acusaciones sin sustento y que no recibió la carta notarial, pero que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.

"Me veo imposibilitado de ofrecer una respuesta sobre las mencionadas acusaciones ya que sin información concreta, no puedo ejercer un descargo preciso ni responder a las imputaciones referidas. No obstante, niego rotundamente las conductas que se me atribuyen, las acusaciones de abuso sexual y maltrato psicológico que Usted indica en su comunicación. (...) Solicito con toda gentileza, si fuera posible que me envíe una copia de la documentación de dicha carta notarial, para tomar conocimiento y poder tomar acciones legales, si es el caso".

El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal marca un hito en la forma en que la Iglesia peruana responde a acusaciones de esta naturaleza. Al apartar a Santarsiero y reafirmar su confianza en los protocolos canónicos y civiles, la CEP intenta mostrar responsabilidad institucional y compromiso con la verdad. El desenlace del caso será clave para evaluar si estas medidas logran sostener la confianza de los fieles y de la opinión pública.