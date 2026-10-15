Siete alumnos de colegio en La Victoria amenazaban de muerte al director: menores aceptaron culpabilidad

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siete alumnos de la institución educativa N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde, ubicada en el distrito limeño de La Victoria, son acusados de amenazar de muerte al director del colegio a través de videos publicados en redes sociales.

Los estudiantes habrían creado un grupo en redes en el que compartían reiteradamente contenidos dirigidos contra la máxima autoridad del plantel. El caso fue confirmado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), que tomó conocimiento de la situación hace aproximadamente dos semanas. Según el reporte periodístico, el director no había comunicado inicialmente las amenazas que recibía mediante las plataformas digitales.

Siete alumnos reconocieron su responsabilidad

Según el informe periodístico, los siete menores acudieron al centro educativo acompañados de sus padres y aceptaron su responsabilidad en los hechos. La situación también dio lugar a compromisos familiares para realizar un seguimiento constante de la conducta de los estudiantes.

Hace unos días, los padres firmaron documentos mediante los cuales se comprometieron a supervisar a sus hijos y mantenerse atentos a su comportamiento. Esta medida se produce después de que los escolares difundieran videos con amenazas dirigidas al director, utilizando las redes sociales como medio para publicar los mensajes.

El caso genera preocupación por el uso de plataformas digitales para intimidar a integrantes de la comunidad educativa. La difusión reiterada de este tipo de contenidos también plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y comunicación dentro de las instituciones escolares.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Siete alumnos de la I.E. N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, son acusados de amenazar de muerte al director del plantel. Los menores difundieron videos en redes sociales y aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ante esta situación, agentes policiales resguardarán a la autoridad educativa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 15, 2026

Policía resguardará al director durante el retorno a clases

Actualmente, la institución educativa permanece de vacaciones debido a que los estudiantes culminaron sus exámenes. Sin embargo, el reporte señala que los siete alumnos tienen previsto retomar sus actividades escolares la próxima semana.

Ante este escenario, se ha dispuesto que agentes policiales brinden resguardo al director del plantel. La medida busca prevenir nuevos incidentes y ofrecer condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades educativas.

La presencia policial se plantea como una acción preventiva frente a las amenazas denunciadas, mientras las autoridades correspondientes evalúan la situación. Asimismo, los compromisos asumidos por los padres deberán acompañarse de una supervisión constante para evitar que se repitan conductas de intimidación.

El caso de la I.E. N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde pone en evidencia la importancia de atender oportunamente las amenazas dentro de la comunidad escolar, incluso cuando se producen a través de redes sociales. La protección del director, el seguimiento familiar y la intervención de las autoridades serán fundamentales para garantizar un retorno seguro a las aulas y prevenir nuevos episodios de violencia.