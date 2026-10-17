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Detienen a seis policías Terna en Los Olivos por presunto caso de extorsión y robo de dinero contra comerciante

Seis efectivos policiales Terna fueron detenidos en flagrancia durante un operativo realizado en Lima Norte, tras ser denunciados por el presunto robo de dinero en un establecimiento comercial de Los Olivos.

Detienen a seis policías Terna en Los Olivos por presunto robo de dinero a comer
Detienen a seis policías Terna en Los Olivos por presunto robo de dinero a comer (Composición Exitosa)

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 17/10/2026

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Seis efectivos policiales del Escuadrón Verde, pertenecientes a la unidad Terna, fueron detenidos en flagrancia durante un operativo realizado en Lima Norte, tras ser denunciados por el presunto robo de dinero en un establecimiento comercial del distrito de Los Olivos. El caso es investigado por las autoridades para esclarecer las circunstancias de la intervención policial y determinar las responsabilidades correspondientes.

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