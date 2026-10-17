Detienen a seis policías Terna en Los Olivos por presunto caso de extorsión y robo de dinero contra comerciante

Tras operativo
17/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 17/10/2026
Seis efectivos policiales del Escuadrón Verde, pertenecientes a la unidad Terna, fueron detenidos en flagrancia durante un operativo realizado en Lima Norte, tras ser denunciados por el presunto robo de dinero en un establecimiento comercial del distrito de Los Olivos. El caso es investigado por las autoridades para esclarecer las circunstancias de la intervención policial y determinar las responsabilidades correspondientes.