Trujillo: PNP frustra secuestro de empresario y captura a delincuentes con chalecos policiales y un arma de fuego

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) frustró el secuestro de un empresario y capturó a delincuentes que tenían en su poder chalecos policiales y un arma de fuego.

Golpe a la delincuencia en Trujillo

Agentes de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri - PNP) intervinieron a sujetos que planteaban secuestrar a un empresario en Trujillo. Estos delincuentes son integrantes de la banda delictiva 'Los Malditos de la Esperanza'.

En medio de la detención, se conoció que estos hampones lo tenían todo planteado debido a que los agentes policiales, en el registro personal y vehicular hallaron un arma de fuego, una granada, un croquis con la ubicación de la casa del hombre de negocios, su foto e inclusive el árbol genealógico de su familia y hasta chalecos de la PNP.

Al ser consultados por las fuerzas del orden sobre las pertenencias decomisadas, uno de ellos negó tener conocimiento de ello y aseguró que no era suyo. Cabe indicar que fueron en total 3 los detenidos cuyas identidades son: Frank Paredes (40), alias 'Meteorito', Juan Carlos Rodríguez (41) alias 'Chapas' y Jonatan Áviloa (28) alias 'Rata del Porvenir'.

Habrían recibido órdenes del criminal prófugo Jhonsson Pulpo

Por su parte, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri afirmó que está acción fue dirigida por Jhonsson Cruz Torres alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos' y que actualmente dirige todos sus actos criminales desde Chile.

"Esa es su manera de actuar, pero él se sectoriza principalmente en pseudobandas, pero bajo la línea de acción criminal de los Cruz Arce, 'Los Pulpos', en este caso de Jhonsson Cruz Torres", reveló el alto mando de la Policía Nacional.

Cabe indicar que los tres detenidos cuentan con antecedentes. Con la captura de estos facinerosos, la Dirincri ya registró un total de 503 bandas delictivas y 9 organizaciones criminales desarticuladas en lo que va del año.

No obstante, el trabajo debe continuar articulando con los operadores de justicia debido a que días atrás, para sorpresa de la Policía fue en puesto en libertad alias 'Dominick', joven de 17 años que portaba un gran arsenal de armas.

En un nuvo golpe a la delincuencia en Trujillo, Agentes de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri - PNP) capturaron a tres sujeetos que planeaban secuestrar a un empresario. Estos sujetos pertenecerían a la banda criminal 'Los Malditos de la Esperanza' y en su poder se halló un arma de fuego, una granada y hasta chalecos de la PNP.