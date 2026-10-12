PJ ordena liberación de Maricsa Alfaro Cerna, mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En un caso que ha generado gran controversia en la región La Libertad, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ordenó la inmediata excarcelación de la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna (32).

La procesada había sido sentenciada en primera instancia por atropellar y causar la muerte del vigilante Juan Martínez Torres (54) en mayo de este año, en la urbanización Las Palmas del Golf, ubicada en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

Decisión unánime

Por unanimidad, los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián decidieron revocar la resolución emitida el pasado 5 de junio por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, la cual fijaba inicialmente una pena de 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva.

Con el nuevo fallo, fechado el 7 de octubre, se impuso la misma duración pero bajo la modalidad de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años.

PJ mantiene duración de la pena pero de forma suspendida.

Reglas de conducta y aumento de la reparación civil

Para asegurar su permanencia en libertad condicional, la Sala estableció estrictas reglas de conducta para Alfaro Cerna, entre las que destacan:

Comparecencia obligatoria: Presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para justificar y registrar sus actividades.

Presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para justificar y registrar sus actividades. Restricción domiciliaria: No variar su domicilio real sin previa autorización judicial.

No variar su domicilio real sin previa autorización judicial. Cumplimiento financiero: Abonar puntualmente el cronograma establecido para la reparación civil.

Jueces elevaron monto de reparación civil.

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