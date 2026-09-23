Penal Ancón I: incautan drogas, armas blancas y celulares en celdas de internos de organizaciones criminales

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) lideró un operativo en el establecimiento penitenciario Ancón I, con apoyo de la Policía Nacional. La intervención tuvo como objetivo detectar objetos prohibidos y neutralizar posibles coordinaciones delictivas desde el interior del penal.

Durante la diligencia, las autoridades inspeccionaron celdas y espacios comunes del recinto penitenciario. El despliegue se realizó en ambientes relacionados con internos que serían integrantes de organizaciones criminales investigadas por distintos delitos.

Intervención se ejecutó en penal

Los agentes revisaron cuidadosamente los dormitorios, pasadizos y otras áreas de uso compartido. La operación buscó impedir que los reclusos mantuvieran medios de comunicación clandestinos o conservaran elementos capaces de poner en riesgo la seguridad dentro del establecimiento.

La FECOR coordinó las acciones con unidades especializadas de la PNP y con el personal encargado de la seguridad penitenciaria. La presencia conjunta de fiscales y policías permitió documentar los hallazgos y preservar las evidencias encontradas durante la requisa.

Incautan celulares y sustancias

Como resultado de la inspección, se encontraron más de 35 teléfonos celulares en diferentes ambientes del penal. Estos equipos habrían sido utilizados para establecer comunicaciones no autorizadas con personas del exterior o entre integrantes de grupos delictivos.

Además, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y armas blancas. El hallazgo de estos objetos evidencia la existencia de elementos prohibidos en sectores vinculados con internos de organizaciones criminales.

Los artículos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia, contenido y posible relación con investigaciones fiscales en curso. También se revisará la información almacenada en los dispositivos electrónicos, conforme a los procedimientos legales.

Fiscalía continuará diligencias

El operativo forma aprte de las acciones que desarrolla el Ministerio Público para combatir el crimen organizado y evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como centros de coordinación delictiva.

La fiscalía deberá analizar las evidencias y determinar quiénes tenían bajo su control los celulares, las drogas y las armas blancas. La información obtenida podría aportar nuevos elementos a investigaciones contra organizaciones criminales.

Asimismo, las autoridades evaluarán si corresponde iniciar nuevas investigaciones o ampliar las ya existentes. El Ministerio Público y la PNP continuarán coordinando intervenciones destinadas a reforzar el control penitenciario y prevenir delitos planificados desde Ancón I.