Dos delincuentes asaltan a menor de 16 años en SJL: Ladrones habrían fingido ser pareja

Lamentable. Un nuevo robo al paso ha sido cometido en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Esta vez, una pareja de delincuentes asaltó a una menor de 16 años que se encontraba esperando afuera de la casa de su amiga.

El hecho tuvo lugar en la cuadra 2 de la avenida Malecón Checa, en Zárate. Pese a que se trataba de una zona cercana al municipio, uno de los ladrones no dudó y sacó su arma de fuego para amenazar a su víctima y conseguir arrebatarle su celular.

Ello luego de que, presuntamente, tanto hombre como mujer hayan fingido ser una pareja de enamorados que caminaba por la calle. De hecho, el reporte de América apunta que llegaron a tener una falsa discusión.

Cabe decir que esta indignante episodio de inseguridad ciudadana fue captado por las cámaras de video, en las cuales se logra observar como ocurrió este nuevo asalto en San Juan de Lurigancho.

Y es que, según las imágenes, la adolescente se encontraba a las afueras de una vivienda, cuando una mujer y un hombre aparecen caminando juntos. Luego de sostuvieran una conversación, este último sacó su pistola cuando pasaron al lado de la menor, le quitó su dispositivo móvil y huyó.

Tras este lamentable hecho, vecinos de la zona informan que no es el primer asalto en este sector pese a estar cerca a la municipalidad. Incluso, denuncian falta de serenos y presencia de la PNP.

"Ya a mí me han robado en una oportunidad a media cuadra. Una moto se dio la vuelta, no me di cuenta, agarró el celular y se fue. No hay nadie. Estamos a la vuelta de la municipalidad y no hay presencia de serenazgo. Uno llama a Zárate al 105 y nunca contestan", advirtió uno de ellos.