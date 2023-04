El antecedente del limpiaparabrisas que asesinó a conductor: Atacó con machete a otro hombre

Ponía en riesgo a la sociedad y nadie hizo nada. El limpiaparabrisas José Alberto Jirón Holder que asesinó a un conductor porque se negó a recibir sus servicios fue captado días antes peleando con un machete en el Centro de Lima.

Las imágenes difundidas por ATV Noticias Edición Central muestran a José Alberto Jirón Holder, el limpiaparabrisas que asesinó a Marco Caro Núñez, en la avenida Abancay. El sujeto, que portaba un machete, se encontraba en un enfrentamiento que sembraba el terror de los testigos del hecho.

La gresca tuvo como causa el dominio de la zona, la cuadra 13 del jirón Paruro, donde el ciudadano venezolano disputaba la supremacía.

El pasado miércoles 5 de abril, un conductor que se negó a que le limpien la luna de su auto fue asesinado por un limpiaparabrisas que lo atacó con una tijera.

De acuerdo con las autoridades, Marco Caro Núñez, de 30 años, se encontraba estacionado en un semáforo cerca al cruce de la avenida Grau con Abancay. Es entonces que fue abordado por el limpiaparabrisas José Alberto Jirón Holder.

Jirón Holder atacó con una tijera a Caro Núñez, quien quedó inconsciente, mientras el atacante se fue del lugar como si nada hubiese ocurrido.

Al ver las heridas causadas por Jirón Holder, los familiares y transeúntes del conductor lo trasladaron al hopsital de Emergencias Grau; sin embargo, Caro Núñez perdió la vida en el camino.

El sujeto, de 22 años, fue tenido y en su confesión narró: "El pana se bajó del carro y comenzó a darme golpes y yo le di con una piquetera (tijera). Yo le iba a limpiar el carro y el pana se molestó y comenzó a decir con... Le eché agua en la cara y el carro, él se bajó y comenzó a agredirme, a lanzare golpes a la cara".

"Me dio varios golpes en la cara, le di con una piquetera en el pecho. No pensé nada, simplemente me estaba defendiendo. Yo no le hice nada para que él se bajara así. Estoy normal, (¿estás arrepentido?) No sabía que se iba a morir", añadió.