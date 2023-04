11/04/2023 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú realizó un operativo para capturar a Jack Steven Fernández Manihuari, ladrón de 30 años conocido por usar un uniforme de enfermero para realizar robos al paso. Apodado "El falso enfermero", el sujeto fue detenido en el frontis de la Estación Miguel Grau en el Centro de Lima.

Los agentes policiales dieron con el delincuente que se hacía pasar por un enfermero para despistar a sus víctimas. Su modus operandi consistía en situarse a las afueras de las clínicas y centros médicos de los diversos distritos de Lima para generar confianza con las personas que concurrían a estos establecimientos y luego arrebatarle sus pertenencias.

En una de las cámaras de videovigilancia que lograron captar las fechorías de Fernández Manihuari se ve como el sujeto aparenta estar hablando por teléfono y cuando su víctima, quien ya lo ha visto, empieza a caminar, el ladrón se apresura en arrancarle su celular. Sin embargo, él no actúa solo.

De acuerdo a la policía, el delincuente tendría un cómplice que lo ayudaría a huir rapidamente del lugar de los hechos gracias a una motocicleta.

Captura del ladrón

Un operativo policial realizado a las afueras de la estación Miguel Grau del Metro de Lima logró capturar a Jack Fernández Manihuari, ladrón que utiliza vestimenta de enfermero para timar a sus víctimas.

"No les hago daño"

Tras su captura, la Policía encontró en su poder un arma de fuego con tres cartuchos al interior y varios celulares de la marca Apple obtenidos gracias a sus ilícitos penales.

Durante el interrogatorio, el ladrón sorprendió a los agentes PNP al "justificar" sus acciones afirmando que no le hacía daño a sus víctimas pues no las golpea cuando les quitaba sus pertenencias.

"No les hago daño, no les arrancho, no les golpeo, no les apunto", expresó Fernández Manihuari.

Asimismo, los agentes de la policía revelaron que el sujeto cuenta que antecedentes penales por diferentes delitos y ahora será denunciado por tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y robo.

Pertenecería a organización criminal

Fernández Manihuari, además de ser ladrón de robos al paso, pertenecería a la banda criminal "Los bandoleros del este". Según se precisó, el sujeto ha sido intervenido 19 veces por robo agravado, hurto, violencia física y psicológica, entre otros.

Los agentes de la Dirin y Depincri, encargados de su caso, dieron cuenta de sus actos delictivos en los distritos de El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina y estaciones del Metro de Lima.