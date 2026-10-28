Mujer de 82 años terminó en UCI tras ser atropellada por el hijo de Leslie Stewart, quien quedó en libertad

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una mujer de 82 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser atropellada en el Rímac por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart. Mientras la adulta mayor recibe atención especializada, sus familiares denuncian dificultades para cubrir el tratamiento y piden que se asuman los gastos médicos.

Permanece en UCI con lesiones graves

La víctima, identificada por sus familiares como doña Agustina, fue trasladada de emergencia a la Clínica Médica Cayetano Heredia. Sus allegados informaron que presenta fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza, lesiones que requieren vigilancia médica permanente. Aunque permanece consciente, su estado es delicado.

El atropello ocurrió alrededor de la 1 p.m., cuando la adulta mayor regresaba de realizar sus compras en el distrito del Rímac. Según ATV, la mujer habría cruzado la vía de manera imprevista, lo que habría impedido que el conductor frenara a tiempo.

Sin embargo, vecinos de la zona cuestionaron esa versión y afirmaron que la mujer habría utilizado un cruce peatonal. Los residentes señalaron que Agustina conocía el sector y acostumbraba salir a comprar. Las circunstancias del accidente deberán esclarecerse mediante las diligencias correspondientes y la evaluación de las versiones disponibles.

El hijo de la actriz fue intervenido por la Policía después del accidente y trasladado a la comisaría del Rímac. Según ATV, un efectivo policial confirmó luego que el joven quedó en libertad. Esta situación no determina las responsabilidades por el atropello.

Familia denuncia elevados gastos médicos y falta de apoyo

La preocupación de los familiares también está relacionada con el costo de la atención médica. Según ATV, el internamiento de la adulta mayor representa un gasto aproximado de S/ 5.000 diarios, mientras que la operación que necesitaría superaría los S/ 47.000, de acuerdo con los cálculos proporcionados por sus allegados.

La familia teme que el SOAT no cubra todos los gastos derivados de la hospitalización y el tratamiento. La cobertura disponible sería de aproximadamente S/ 25.000, una cantidad que consideran insuficiente frente al costo de la intervención quirúrgica.

Rocío, nuera de la paciente, firmó los documentos para su internamiento, mientras que su hermano José suscribió la carta de garantía solicitada por la clínica. Los familiares denunciaron que ningún integrante de la familia del conductor habría firmado un compromiso formal para asumir los gastos médicos de la adulta mayor.

El caso de la mujer de 82 años atropellada por el hijo de Leslie Stewart mantiene la atención sobre su estado de salud, los costos de la operación y la investigación policial. Mientras la adulta mayor permanece en UCI, sus familiares esperan que se esclarezcan los hechos.