Un muerto y cuatro heridos deja balacera durante una pollada en Breña

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento ataque a balazos perpetrado ocurrido en una 'pollada' dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos en la zona de Nosiglia, ubicada en Breña. El suceso criminal ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada, cuando irrumpieron los atacantes.

Las cinco víctimas fueron auxiliadas por el serenazgo distrital y trasladadas de emergencia hacia el hospital Loaiza y el hospital Santa Rosa. Durante el traslado, se confirmó el fatal deceso de John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, quien finalmente no resistió la gravedad de los impactos de bala recibidos.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | Una balacera registrada durante la noche al interior de una vivienda, en el distrito de Breña, dejó cuatro personas heridas y una persona fallecida. De acuerdo con los primeros reportes, los asistentes se encontraban reunidos en el inmueble durante una... pic.twitter.com/hJiPCRdo6h — Exitosa Noticias (@exitosape) September 27, 2026

Investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas

El evento inició a las tres de la tarde y contaba con equipos de sonido, luces y la participación de un cantante. En cuanto al móvil del crimen, las autoridades indicaron que se está manejando la hipótesis de un posible "ajuste de cuentas" para esclarecer este hecho delictivo.

Diversos testigos grabaron con sus teléfonos los instantes posteriores al ataque armado. En los videos se evidencia los gritos de socorro de familiares desesperados que pedían la presencia de autoridades mientras las víctimas baleadas permanecían tendidas en el suelo a la espera médica.

Según los vecinos, la casa que ahora es custodiada por personal policial organiza frecuentemente estos eventos, los cuales suelen terminar en peleas. Además, advirtieron que hace un año ocurrió un ataque similar por la zona, aunque aclararon que no se ejecutó directamente contra la misma familia afectada el día de hoy.

Balacera en la zona de Nosiglia deja un fallecido y cuatro heridos

Sicarios abandonan moto robada

Se detalla que dos sujetos llegaron al lugar. Mientras uno de ellos disparaba contra las víctimas, el otro lo esperaba en la esquina a bordo de una motocicleta.

Cuando el atacante regresó tras disparar, intentaron escapar, pero la moto no encendió, según la información policial. A raíz del desperfecto, los criminales decidieron abandonar el lugar a pie, dejando la motocicleta tirada junto a un casco de seguridad en la esquina, como parte de la escena del sangriento crimen.

El vehículo en cuestión tenía la placa modificada con otra denominación para despistar la búsqueda. Las pesquisas arrojaron que la denominación correcta es 3364OC, un vehículo que fue reportado como robado en agosto de este año.

Finalmente, uno de los heridos terminó desvaneciéndose en esa misma esquina buscando ayuda de emergencias.