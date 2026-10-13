Hallazgo en Caral saca a luz piezas antropomórficas únicas que datan de entre 3000 a 1800 años a.C

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las investigaciones arqueológicas en la Ciudad Sagrada de Caral continúan sumando hitos históricos al cumplirse 32 años del inicio de sus labores de excavación. Recientemente, los especialistas hallaron efigies antropomórficas hechas en arcilla que datan de entre los años 3000 a 1800 a.C. Estas piezas arqueológicas representarían a una pareja y simbolizarían la dualidad que caracterizaba la concepción del entorno natural para esta cultura.

Significado cosmológico y detalles de las estatuillas descubiertas

Las efigies fueron desenterradas en una estructura arqueológica contigua al Conjunto Residencial Mayor del complejo milenario. La figura masculina exhibe detalles bien definidos que simulan un taparrabo, mientras que la escultura femenina presenta pechos de forma cónica.

"Podrían reflejar la cosmología y la ontología", consideró que estas figuras el subdirector de Investigación y Conservación de la Zona Arqueológica Caral Marco Antonio Machacuay Romero en declaraciones a la Agencia Andina.

El investigador destacó que el diseño de ambas estatuillas ofrece pistas trascendentales para entender el pensamiento abstracto de la sociedad caralina. Las características físicas permiten inferir la percepción que tenían sus pobladores respecto a la existencia humana y su estrecho vínculo con la naturaleza. Estas expresiones artísticas iniciales se elaboraron en arcilla cruda sin la presencia de pigmentos coloridos.

Evolución cromática en el arte y actividades por el Caral Raymi

El uso de pigmentos en las vestimentas y adornos personales comenzó a incorporarse gradualmente a partir del año 1800 a. C. Esta transformación cromática no solo se aplicó a las piezas ceremoniales, sino también a la decoración mural de sitios como Vichama y Peñico.

"Los figurines, en los primeros, eran muchos más detallados en el tema de la vida cotidiana con representaciones de hombres, mujeres, animales y plantas, pero en color blanco o sin color", explicó el arqueólogo.

Debido a su extrema fragilidad y antigüedad, las estatuillas originales fueron exhibidas brevemente en la sede del Ministerio de Cultura. No obstante, la exposición mantiene en muestra abierta otras efigies posteriores que reflejan estatus social y jerarquía. Entre ellas destaca la imagen de una matrona junto a un servidor con rasgos de discapacidad visual.

Por otro lado, los 32 años de investigación sistemática se celebrarán durante el tradicional festival cultural Caral Raymi los días 23 y 24 de octubre. El evento central incluirá recorridos guiados por la Ciudad Sagrada, exhibiciones de caballos de paso y presentaciones de danza de tijeras. Las actividades buscan promover la identidad cultural y revalorar el legado de la civilización.

En ese sentido, Caral continúa consolidándose como una fuente inagotable de conocimiento arqueológico que permite comprender las raíces socio-culturales y el pensamiento religioso del Perú antiguo.