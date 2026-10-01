Tragedia en San Miguel: camioneta impacta contra condominio y acaba con la vida de un odontólogo

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una camioneta protagonizó fue protagonista de un violento accidente en la cuadra 5 del jirón Santa Ana, en San Miguel. El vehículo perdió el control mientras avanzaba por la zona, arrolló a un peatón y terminó impactando contra las rejas de un condominio ubicado en la Plaza Moxeque.

Camioneta acaba con la vida de hombre en San Miguel

El siniestro se suscitó durante la mañana del últmo miércoles, 30 de septiembre, el vehículo avanzó sin poder ser frenado y embistió primero a un transeúnte que caminaba por la zona mientras hablaba por celular por el frontis del edificio, para luego chocar contra la estructura de ingreso.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad que grabó los segundos previos al fatal accidente que acabó con la vida de la víctima, un dentista de 48 años, identificado como Paul Palacios Tirado.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, el hombre se dirigía en aquel momento a su centro de labores sin imaginar que una unidad móvil lo impactaría y lo matara. De igual manera, sobre la camioneta señalaron que esta habría circulado a excesiva velocidad previo a perder el control.

Las imágenes muestran que el vehículo chocó primero contra un macetero de gran tamaño. Y al no lograr detenerse, subió a la vereda y embistió al profesional de 48 años.

El varón quedó tendido y falleció al instante en el lugar, mientras que la camioneta, que pertenecería a una empresa de telefonía, quedó con la parte delantera seriamente dañada después de su descontrolado recorrido y su chofer

Dentro del vehículo también viajaba un menor de edad. Al respecto, de acuerdo a Información preliminar sería hijo del chofer y que este aparentemente lo llevaba a su colegio cuando ocurrió el despiste.

Hasta el lugar de los hechos se apersonaron ambulancias, efectivos de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia. Las vías cercanas fueron cerradas temporalmente mientras se desarrollaban las labores de auxilio y las primeras diligencias.

Familia del fallecido exige justicia

La familia de Paul Palacios Tirado exige que se esclarezcan las circunstancias del accidente y que se determine la responsabilidad de lo sucedido. Según el testimonio de la hermana de la víctima mortal, su ser ser querido había dejado a sus dos menores hijos en el colegio antes de ser embestido por el vehículo.

Acotó que la familia exigee que se haga justicia y reveló que el chofer de la camioneta pasó por el dosaje etílico el cual resultó negativo y que este permanece bajo custodia policial en una clínica local.

Es así que, en la cuadra 5 del jirón Santa Ana, en el distrito de San Miguel, una camioneta perdió el control mentras se desplzaba por la zona, atropelló a un peatón arrebatándole la vida y terminó impactando contra las rejas de un condominio ubicado en la Plaza Moxeque.