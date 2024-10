Independencia: Disparan a vehículo frente a la casa de abogado del capitán 'Culebra'

En la noche de ayer, 1 de septiembre, en el distrito de Independencia, unos criminales dispararon en ocho ocasiones contra un vehículo estacionado frente del hogar de Juan Carlos Mejía, abogado del capitán PNP, Junior Izquierdo.

El ataque ocurrió al frente de su casa, lo que generó preocupación y sorpresa, tanto en el abogado como en los vecinos de la zona.

El vehículo atacado pertenece a un vecino del abogado, un taxista que se dedica al servicio de transporte colectivo. Este hombre, cuya identidad no ha sido revelada, señaló que nunca había sido amenazado o extorsionado, por lo que el ataque le resultó completamente inesperado.

En declaraciones para Exitosa, el letrado expresó su sorpresa y preocupación por lo sucedido. Asimismo, indicó que a pesar de no tener pruebas contundentes, le llamó la atención que dicho atentando ocurriera justo después de haber brindado declaraciones en el Ministerio Público, donde se exigen peritajes relacionados con su cliente, Junior Izquierdo.

A su vez, el defensor legal detalló que el ataque pudo haber sido más grave, ya que en el momento de los disparos, en las inmediaciones de su vivienda se estaban llevando a cabo clases de gimnasio, lo que puso en riesgo la vida de varias personas.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos, pero el atentado dejó una fuerte preocupación en la vecinos aledaños al lugar de los hechos.

"Estaban dando clases de gimnasio, han corrido peligro estas personas. Me llama poderosamente la atención, no tengo una evidencia ni tengo una prueba para poder responsabilizar a alguien pero sé, que en el contexto en el que estoy ejerciendo mi carrera, sí me levanta suspicacias", declaró para nuestro medio,