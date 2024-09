Vecinos de Asia desmienten a vocero presidencial sobre uso de 'cofre': "Dina Boluarte no ha estado acá"

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró que el 'cofre' fue empleado por la presidenta Dina Boluarte para actividades familiares en Asia. Sin embargo, los vecinos de la zona negaron dicha versión e indicaron que la mandataria no se apersonó en el lugar.

El dominical 'Punto Final' reveló que en lugar al que hace referencia Hinojosa solo existen tres condominios: Mikonos, Asia Azul y Asia Bonita. Estos tres son las únicas áreas vacacionales de la zona; por lo que, un equipo del medio local decidió comunicarse con el personal de seguridad de cada uno.

El trabajador de Asia Azul informó que lleva trabajando más de un año en el condominio y nunca vio llegar a la presidenta. Además, indicó que la única presencia extraña fue la de un grupo de militares "cuando fue lo del tema de Cerrón, que supuestamente estaba por acá".

En tanto, el personal de seguridad de Asia Bonita afirmó que a él le informan de todo y negó que la presidenta Dina Boluarte haya visitado la zona en febrero de este año.

"Yo soy el encargado de la seguridad. Entonces, yo siempre estoy al tanto de todo. Me informan de todo. Negativo. No ha llegado para nada. (...) La única concurrencia que hubo, como te digo, fue esto de Cerrón que sí que estaba todo resguardado parecía, pues, zona militar. Pero, la presidenta no ha llegado por acá", expresó.