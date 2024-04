¡Indignante! Hombre intentó asesinar a su expareja con un machete en Cajamarca: Principal sospechoso sigue libre

El Perú vive uno de sus peores momentos respecto a casos de violencia de género y feminicidios, como se demostró en un reciente caso, donde un hombre intentó asesinar a su expareja con un machete en Cajamarca.

Lo más indignante del caso es que el principal sospechoso continúa libre, y la víctima teme por su vida, pues no sería la primera vez que se presentan ataques de este tipo contra su persona.

Se presume que el intento de asesinato tuvo como motivación una disputa de terrenos, pero esto no se ha podido confirmar.

La afectada responde a la identidad de María Hilda Ramos, de 39 años, quien denunció a su expareja, identificado como Israel Fuentes, por atacarla con un machete luego de que este regresara de una jornada laboral en sus terrenos de cultivo.

Lamentablemente, el ataque dejó a la mujer gravemente herida en el brazo. Afortunadamente, la víctima dio aviso temprano a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes rápidamente la trasladaron hacia el hospital Simón Bolívar.

El aspecto más indignante de este incidente es que el hombre, tras cometer el delito, huyó del lugar para no ser capturado por los agentes de la ley, y se encuentra con paradero desconocido.

Esto llevó a Hilda Ramos a solicitar ayuda y exigir el pronto arresto del sujeto, pues no sería la primera vez que sufre un ataque de esa intensidad por parte de su expareja.

"Tengo mucho miedo que este hombre me haga daño porque no es la primera vez que me ataca. Pido que me ayuden para que lo capturen y yo poder vivir tranquila con mis dos hijas", señaló para La República.