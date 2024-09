¡Indignante! Pareja intentan estafar a adulta mayor con falso Yape y la agreden con un celular

27/09/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un intento de robo fue frustrado por una gran turba de personas en Los Olivos, minutos después de que una pareja intentara estafar a una adulta mayor utilizando un falso Yape para comprar unos productos.

La brutal golpiza de los transeúntes a esta pareja de criminales fue grabada en video, volviéndose viral en las últimas horas mediante redes sociales. Los vecinos de la zona también rompieron las lunas del vehículo en el que se trasladaban.

¿Qué ocurrió?

Exitosa pudo conversar con Isabel Quinto, la vendedora afectada por estos dos sujetos, quienes habrían llegado a su establecimiento solicitando dos planchas de papel higiénico, valorizadas en 80 soles.

"Ellos me mostraron el monto transferido, pero nada me llegó mediante Yape. Vi lo que me enseñaron, pero nunca llegó la transferencia", comentó.

Lo más indignante del episodio, es que la madre de Quinto salió para ayudarla a verificar sobre el pago, y al no ver la transferencia entre las recibidas recientemente en su monedero digital, solicitó que se devuelva los papeles higiénicos entregados.

Esto no solo no ocurrió, sino que estuvo acompañado de una brutal agresión hacia la señora, y a la pareja no le importó que su víctima sea una persona de la tercera edad.

"La señorita agredió a mi mamá, una persona de la tercera edad, y la golpeó con su celular. De frente fue a agredirnos", señaló.

Vendedora pide garantías contra su vida

En diálogo con nuestro medio, Quinto manifestó sentirse preocupada por la estabilidad de su negocio, pues uno de los agresores alegaba ser policía, y amenazó con regresar.

"Su pareja, el cómplice, se hizo pasar por un policía. Mi madre le pidió que se identificara, pero nunca lo hizo. Cuando le pedí a mi mamá que dejara de pelear con la chica, terminaron yéndose. Después las personas de alrededor los golpearon al percatarse de lo que estaba ocurriendo", relató.

Esta estrategia de robo, en donde se realizan transferencias falsificadas mediante Yape, sería bastante usual en los mercados del distrito, pues según precisa la vendedora, un comerciante denunció haber sufrido una estafa similar.

"Un chico de otra tienda fue víctima de estafa por las mismas personas. Dice que se llevaron mercadería valorizada en 93 soles", explicó.

En ese sentido, se espera que las autoridades den con el paradero de esta pareja, que mediante un falso Yape trató de estafar a una adulta mayor, a quien terminaron agrediendo.