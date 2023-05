¡Indignante! Sujeto incendia casa de su expareja en Chorrillos porque no quiso retomar la relación

¡Atrapada entre las llamas! Una mujer denunció públicamente que su expareja incendió su vivienda porque no quiso retomar su relación de seis meses. El atentado ocurrió hoy, en horas de la madrugada, en el cruce de avenidas Los Incas y Perú, en el distrito de Chorrillos.

En reporte de Latina Noticias, la víctima, identificada como Carla Mendoza, contó que el individuo viene acosándola en los últimos cuatro días tras cortar sentimentalmente. En ese sentido, aseguró que en esta última oportunidad, el hombre visitó su residencia, pero ella no lo dejó ingresar para que "conversen".

Agregado a ello, la fémina puntualizó que el sujeto trató de ingresar a la fuerza y al no conseguirlo, optó por prender fuego a los exteriores de la mencionada casa. Asimismo, señaló que su exenamorado no la ayudó a escapar cuando el fuego empezó a crecer, pese a que lo solicitó.

"Han sido momentos de desesperación, pensé que era chiste. No pensé que el fuego se iba a extender tan rápido. Quise abrir la puerta y no podía. Todo se incendiaba. Le dije que me ayudara. Ya se había ido y yo estaba sola", declaró a Canal 2.