Julio Magnate: Capturan a violador en serie que utilizaba aplicaciones de citas para captar a sus víctimas

Un escalofriante caso policial parece haber llegado a su fin, con la captura de Julio Romero Auqui, alias 'Julio Magnate', un violador en serie que utilizaba múltiples aplicaciones de citas para captar a sus víctimas, a quienes dopaba para abusar de ellas.

Su detención se realizó tras un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitió la identificación de este hombre de 49 años, que tiene a sus espaldas más de 30 denuncias por violación y robo.

Un detalle sorprendente del caso, es que este sujeto fue detenido el pasado mayo, pero liberado por "falta de pruebas". Sus víctimas, ahora, esperan que se haga justicia por sus actos.

Según el reporte policial, el monstruo se mostraba en sus redes sociales como un trabajador del sector minero, y captaba a sus víctimas por aplicaciones de citas como Facebook Parejas o Tinder.

Julio convencía a sus víctimas para ir a un hotel, alegando tener un dolor de espalda. Una vez allí, las dopaba con una bebida con sustancias ilegales, y las ultrajaba. Como si no fuera suficiente, también robaba todas sus pertenencias.

Una de las personas afectadas por el sujeto, que prefirió mantener su nombre en reserva, acusó al mismo de robarle y violarla, despertando en una cama de un hotel, y sin la presencia del hombre.

"Cuando desperté en la cama, vi en las sábanas manchas de sangre, sentía dolor. Ahí me doy cuenta que me había violado y me robó. Se sentó en un muro y dijo: me duele la cadera, mejor alquilo un cuarto, para descansar un rato y me dice por favor, por favor (para que lo acompañé), pero le dije solo a conversar y se fue a comprar a una tienda una bebida", declaró la joven en Domingo Al Día.

Este testimonio revelaría que una vez teniendo dopadas a sus víctimas, el sujeto procedía a realizar sus atroces actos, teniéndolas inmovilizadas.

"Me voy a lavar la mano y regreso, pero él tenía la bebida y me dice toma, yo le digo no, pero me insiste (...) Vi que estaba sobre mi, me desperté desnuda, mi monedero y celular no estaban. Me violó y robó", añadió.