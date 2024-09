Mototaxista asesinado en Santa Anita: Crimen extorsivo sacude el distrito

Un nuevo acto de violencia enluta las calles del distrito de Santa Anita. José Enríquez Otelo Vivanco, un mototaxista y organizador de campeonatos deportivos, fue brutalmente asesinado por presuntos extorsionadores cuando se encontraba realizando su trabajo.

El crimen ocurrió en la calle Flamenco, a escasos metros del óvalo de Santa Anita, dejando en shock a los vecinos de la zona. El trágico suceso se dio cuando José transportaba a una pasajera en su mototaxi.

Según se puede apreciar en las cámaras de videoseguridad del distrito, dos sicarios, que iban a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon en cuatro ocasiones. Uno de los atacantes vestía completamente de negro, mientras que el otro llevaba puesta una polera ploma. Tras el ataque, ambos huyeron rápidamente del lugar.

La pasajera, que quedó ilesa, solo atinó a cubrirse el rostro durante el ataque, mientras que el cuerpo de José quedó inerte en su mototaxi. Los familiares del mototaxista expresaron su profundo dolor y sorpresa ante este brutal asesinato, asegurando que desconocían si José había recibido amenazas previas.

"Era un vecino querido, deportista, organizador de campeonatos. No sabemos si estaba siendo extorsionado, pero esto nos ha golpeado mucho", señalaron.

Los residentes de Santa Anita han denunciado repetidamente la creciente inseguridad en la zona. Según testimonios recogidos por nuestro medio, la localidad se ha convertido en "tierra de nadie", donde los robos y actos violentos son pan de cada día. Los vecinos también cuestionaron la eficacia de las fuerzas de seguridad del distrito, señalando que los serenos no están capacitados para enfrentar situaciones como esta.

"No están preparados, no manejan armas y, aunque se ha donado un local a los Halcones, no los vemos patrullar de manera constante", mencionaron algunos testigos.