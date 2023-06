Muerte de 'Maldito Cris': "Policía usó la fuerza de manera correcta, no tendrían por qué iniciar investigación penal''

En entrevista con Exitosa, el especialista en derecho policial, Stefano Miranda, se refirió a la muerte del venezolano conocido como 'Maldito Cris', quien fue abatido esta tarde por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Su deceso se comunicó inmediatamente a través de la cuenta oficial de Twitter de la PNP, señalando que el suceso ocurrió "en medio de un fuego cruzado".

El especialista en derecho policial, Stefano Miranda, habló acerca del enfrentamiento en el que 'Maldito Cris' perdió la vida tras ser perseguido por los agentes antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), afirmando que los efectivos hicieron uso correcto de la fuerza ante la situación.

''Está demostrado que estas personas tenían armas de fuego, hubo pluralidad de autores, entonces la Policía ha realizado el uso de la fuerza de manera correcta, motivo por el cual no tendrían porque realizarles una investigación penal'' señaló Stefano Miranda a nuestro medio.

Seguido a ello, el especialista también se pronunció respecto al proyecto de ley que señala que los agentes del serenazgo pueden hacer uso de armas no letales para brindar apoyo a la PNP.

''Tratar de descentralizar el uso de la fuerza por el personal de serenazgo que no está preparado (...), no está capacitado (...), no es idóneo '' indicó Stefano Miranda.