"Aquel que ose robar un sol será expulsado de la gracia de Dios": Presidenta Dina Boluarte cuestiona a los corruptos

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó el lanzamiento del programa Wasi Mikuna, que reemplazará al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma) ante los recientes escándalos. En la presentación, la mandataria se dirigió a la ciudadanía y aprovechó para condenar enérgicamente a los corruptos.

"Porque es sagrado el alimento de la población y, con más razón, es sagrado el alimento de la educación. Aquel que ose tocar un solo sol del erario nacional para llevárselo al bolsillo debe ser expulsado de la gracia de Dios, porque no se puede permitir que se toque un solo sol que está destinado para la salud, para la educación, para la agricultura, para la infraestructura, etcétera, etcétera...", indicó la jefa de Estado.

Crítica a la corrupción

La presidenta Boluarte no se refirió al escándalo en el que está envuelta por el presunto vacío de poder; no obstante, señaló que el Gobierno no permitirá que funcionarios sean corruptos y no trabajen.

"Ante la necesidad que hay en nuestra patria no nos podemos dar el lujo de contemplar a corruptos. Aquí solo hay tiempo para trabajar con punche porque así nos necesita la patria, unidos y con ese respeto que los peruanos nos debemos.

Apoyo a Wasi Mikuna

La presidenta Boluarte expresó su apoyo incondicional a la nueva iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mencionando que esta busca garantizar una educación bien alimentada. De igual manera, exhortó a los ministros a trabajar "con punche" para asegurar una alimentación nutritiva y de calidad.

"Hago mis votos por el éxito de Wasi Mikuna y todos los ministros de manera articulada deben ponerle punche a Wasi Mikuna para que esta sea garantía de una alimentación de calidad nutritiva 100 % para la salud de nuestros estudiantes. ¡Viva Wasi Mikuna", comentó.

Por último, señaló que el próximo año, la cartera de Desarrollo e Inclusión Social trabajará para ampliar el registro de instituciones educativas a las cuales Qali Warma les proporcionaba alimentos. En tal sentido, refirió que espera que Wasi Mikuna contemple una mayor cantidad de escuelas selváticas.

