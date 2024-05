Padre de Jackeline Salazar agradece a la PNP por rescatar sana y salva a su hija: "Son unos ángeles"

Con emoción palpable, el señor Jorge, padre de Jackeline Salazar, quien permaneció secuestrada durante 11 días, expresó su agradecimiento y reconocimiento a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por haber rescatado con vida a la empresaria. Además, destacó la dedicación de los miembros de la PNP durante este período angustiante de secuestro.

Jackeline Salazar Flores, dueña de gimnasios y empresaria reconocida, fue secuestrada el lunes 13 en el distrito de Los Olivos, sumiendo a su familia en un período de angustia y desesperación. Durante su cautiverio, la joven solo pudo comunicarse con su familia para solicitar la reunión del dinero exigido por sus captores.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que los agentes policiales lograron rescatar con vida a la ciudadana de 32 años y detuvieron a los delincuentes durante un operativo en el distrito de Carabayllo. La noticia del rescate fue recibida con alivio y alegría por parte de la familia y la comunidad en general.

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor, destacó la dedicación y el compromiso de los miembros de la Policía Nacional del Perú durante las difíciles circunstancias del secuestro. A pesar de las presiones y coacciones de los secuestradores, la PNP mantuvo un trabajo constante y determinado para asegurar el rescate de Jackeline Salazar.

Al borde de las lágrimas, el señor Jorge, padre de la empresaria Jackeline Salazar, expresó su gratitud hacia los miembros de la PNP por su ardua labor durante estos días de angustia.

"A pesar que yo había dicho que no intervengan, pero son unos ángeles para mi familia. El apoyo que me han dado es bastante. No tengo palabras para agradecer a la Policía. Gracias de todo corazón, muchas gracias", manifestó emocionado.