Rescatan a empresaria Jackeline Salazar: Estos son los rostros de sus secuestradores

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Policial

La Dirección de Investigación Criminal, a través de su División de Secuestros y Extorsiones, ha logrado rescatar a la empresaria Jackeline Salazar, quien fue secuestrada días atrás. En un video exclusivo enviado a Exitosa por la Policía Nacional del Perú (PNP), se pueden ver los rostros de los sujetos involucrados en este delito.

El rescate y la detención

En las imágenes grabadas por los agentes de la PNP, se observa a dos de los presuntos secuestradores de Jackeline Salazar tirados en el piso, uno de ellos con el rostro ensangrentado.

La intervención policial permitió la liberación de la joven empresaria, quien fue rescatada sin haber sufrido daño físico mayor, desmintiendo las imágenes difundidas por los secuestradores en las que parecía tener dedos cercenados.

"La policía en ningún momento dejó de trabajar. Trabajaba de oficio y se ha logrado rescatar sana y salva a la señorita empresaria. Hay cinco detenidos hasta el momento y se vienen ahondando en las investigaciones porque tienen que caer todos", afirmó Óscar Arriola, jefe del Estado General de la PNP.

Sin pagos de rescate

Uno de los aspectos más destacados del rescate fue que no se realizó ningún pago a los secuestradores. "No se ha realizado ningún pago", agregó Arriola, subrayando la firmeza de las autoridades para no ceder ante las demandas de los delincuentes. Este enfoque refuerza la determinación de la PNP de no incentivar más actos de secuestro y extorsión al no negociar con criminales.

Reacciones y agradecimientos

El éxito del operativo fue celebrado por el ministro del Interior, quien elogió el desempeño de la Policía y su adherencia a los lineamientos establecidos.

"Muy feliz por el trabajo de mi policía y por seguir los lineamientos. Acabamos de recuperar a la empresaria y en Arequipa hemos capturado a la mayor banda delincuencial", refirió el ministro, destacando también otros logros recientes de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, el padre de Jackeline Salazar expresó su profundo agradecimiento hacia la Policía, a pesar de su inicial petición de no intervenir.

"Gracias a la Policía, a pesar de haberle dicho que no intervengan, pero para mí son unos ángeles y agradezco el apoyo que me han dado. No tengo palabras para agradecerles", manifestó el padre de la empresaria en declaraciones a Panamericana, visiblemente emocionado por la liberación de su hija.

El rescate de Jackeline Salazar representa una victoria significativa para la Policía Nacional del Perú y refuerza la confianza de la ciudadanía en sus fuerzas de seguridad. La eficaz intervención sin realizar pagos de rescate y la detención de los involucrados envían un mensaje claro a los criminales: las autoridades están decididas a combatir el secuestro y la extorsión con todos los recursos a su disposición.