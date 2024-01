¡Regresen a Mariano! Familia pide a ladrones devolver a su perrito tras secuestrarlo en SMP

La delincuencia en San Martín de Porres (SMP) ha alcanzado a las mascotas. Y es que la familia del pequeño 'Mariano', un perrito de solo nueve meses, está pidiendo a los ladrones que lo devuelvan para que pueda estar junto a sus seres queridos nuevamente.

Ello luego de que un grupo de seis delincuentes ingresara a su vivienda ubicada en la urbanización Mi Terruño el último martes 23 de enero, cuando lograron hacerse de artefactos valorizados en S/ 50 mil e, incluso, del propio can.

Según indican los dueños del perro, este era querido por toda la familia, especialmente por una pareja de adultos mayores, de quien se había convertido en su más leal compañero.

En diálogo con Exitosa, la hija de la dueña, Melani Condori, indicó que el robo de Mariano ha sido un duro golpe emocional para todos sus seres queridos.

Y es que, a raíz de esta situación, sus padres están sumamente tristes y no han podido ir a trabajar durante los últimos días.

"Su hermanita, 'Pelusa', está llorando, no come. Mis papás también están tristes, no han ido a trabajar. Yo tampoco. Nos está afectando emocionalmente. Por favor, hago un llamado a todas las personas que puedan ver a 'Marianito'. Él no tiene la culpa", declaró para nuestro medio.