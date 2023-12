Alejandro Muñante sobre aguinaldo del Congreso: "Lo que recibe el JNJ, PJ o Fiscalía es el triple y no veo una portada"

En entrevista con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, respondió a los cuestionamientos que han recibido los parlamentarios tras revelarse las altas sumas de dinero que recibirán este fin de año por los bonos y el aguinaldo navideño.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el legislador comparó dichas cifras con las que se registran en otras instituciones.

Y es que, según señaló, entidades como la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación tendrían remuneraciones superiores.

Al respecto, mostró desconcierto ya que considera que sobre ello no se registra "ninguna portada", a diferencia de las que se habrían dedicado a la suma de dinero que recibirán los parlamentarios por el aguinaldo del Congreso.

"Si somos objetivos, si somos objetivos, sin ánimos de defenderlo tampoco, a diferencia de otras instituciones como la misma JNJ, el PJ o el MP, sus sueldos nos duplican, hasta triplican ahora en diciembre. De eso no he visto ninguna portada", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, Alejandro Muñante dejó en claro que, pese a dicha punto de vista, considera que los recientes bonos y el aguinaldo navideños que recibirán los legisladores son desacertados.

"Yo creo que no es acertado. Por esa razón, yo devolví el bono que me dieron. Yo devolvió ese bono de casi 10 mil soles porque consideré que no es acertada, como tampoco considero que es acertado que, en estos momentos, se esté dando un aguinaldo de esa naturaleza", aclaró.