Ángel Manero: Autorizan viaje del titular del Midagri a Colombia del 16 al 17 de junio

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, a Colombia para participar en la Encuentro de Ministros de Agricultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

A través de la Resolución Suprema Nº 143-2025-PCM, publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó la salida del país del titular del Midagri a la ciudad de Bogotá, del 16 al 17 de junio.

"Autorizar el viaje del señor ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS, Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 15 al 18 de junio de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en el oficio.

Durante la ausencia de Manero Campos, el ministro de Producción, Sergio González Guerrero, se encargará del despacho de Desarrollo Agrario y Riego.

"Encargar el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Sergio González Guerrero, Ministro de Estado en el Despacho de la Producción, en tanto dure la ausencia del Titular", agrega la misiva.

Asimismo, la Resolución Suprema informa que los gastos de este viaje son cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, detallando que el costo del pasaje aéreo es de US$ 1,382.00 y de los viáticos es de US$ 1,110.00, dando un total de US$ 2,492.00.

"Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Suprema son cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contado a partir del término del referido viaje", indica el documento.

Esta Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos. Asimismo, también lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte.

