Bancada de Acción Popular votará a favor de adelanto de elecciones pero con reformas, reitera Karol Paredes

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, la parlamentaria de la bancada de Acción Popular (AP), Karol Paredes Fonseca, se pronunció acerca del adelanto de elecciones.

En ese sentido, Paredes Fonseca sostuvo a Pedro Paredes en Exitosa Perú que, desde AP, buscarán que los comicios generales se den con "reformas" y que se respete la Carta Magna, así como los procesos pertinentes para su realización.

"La bancada de Acción Popular en su gran mayoría hemos dicho: "Vamos con el adelanto de elecciones, pero con reformas". Nosotros votamos en diciembre para que se lleve a cabo, pero si no se respetan los procedimientos y el tiempo, sobre todo, la Constitución, no iremos en esas condiciones", apuntó.

De acuerdo a ello, la legisladora señaló que es necesario que se vele por el desarrollo de la nación y no caer nuevamente en la "inestabilidad"; puesto que, argumentó, que durante estos años hubieron "cinco presidentes" y eso no le aporta nada a la población.

"Nosotros hemos sido claros: "Vamos al adelanto de elecciones con las reformas que corresponden", porque no podemos seguir viviendo en el mismo caos e inestabilidad que acontece el país y si hablamos de esto, debe ser de manera responsable. Hemos tenido como cinco presidentes en todo este tiempo y le generas al Perú mayor pobreza, desempleo y no reactivación económica, ya que no hay un plan que pueda contribuir a la ciudadanía".

Por otra parte, la funcionaria sostuvo que una de las ideas que tienen en la lampa es instaurar una bicameralidad, con el propósito de elaborar leyes en beneficio de todos, pero con "filtros" adecuados.

"El tema de la bicameralidad es fundamental. A nivel de Latinoamérica somos uno de los pocos países que tiene solamente una cámara, cuando el resto tiene este tema. No es verdad que genera mucho gasto, el objetivo es para tener mejores filtros para leyes en favor de la población".

Par finalizar, Karol Paredes criticó a los sectores de izquierda del Legislativo en querer imponer una Asamblea Constituyente; ya que aseveró que se debe poner como punto primordial el crecimiento y no un "capricho político".

"La Asamblea Constituyente es un capricho de la izquierda. Hay que ser bastante reflexivos y pensar en el país, no sobre lo queremos como partido político o bancada, ahí tiene que ver una mayor conversación para tomar buenas decisiones; porque la gente va a seguir mencionando que el Congreso no los representa".