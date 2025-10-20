Susana Villarán: Fiscal José Domingo Pérez solicita la suspensión temporal del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la suspensión temporal del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, hasta que se resuelvan "los alcances" del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaran nulos los actuados del Ministerio Público contra Keiko Fujimori por el caso 'Cócteles'.

Como es de conocimiento, este lunes 20 de octubre, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda presentada por la abogada Giulliana Loza contra la investigación por los presuntos delito de lavado de activos y organización criminal, resolución que empieza a surgir efectos en favor de los políticos procesados por las mismas imputaciones.

Advierte posible retiro del delito de lavado de activos

El representante del Ministerio Público solicitó reprogramar la audiencia fijada para este martes 21 de octubre para el domingo 26 del mismo mes, a fin de que se esclarezcan los alcances de la sentencia del TC por el caso 'Cócteles'', puesto que, la defensa de la exburgomaestre capitalina planteó una estrategia similar.

(Noticia en desarrollo...)