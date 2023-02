César Delgado: Reclamos son de carácter social, no se resuelven con adelanto de elecciones generales

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado, consideró este jueves que los reclamos que se presentan en medio de las protestas son de carácter social y señaló que deben ser resueltos por el Poder Ejecutivo, ya que la salida ante ello no estaría en realizar un adelanto de elecciones generales.

"Los reclamos que se están presentando, de carácter social, los debe resolver el Poder Ejecutivo, eso no se resuelve con adelanto de elecciones generales [...] la solución que están pidiendo, que se vayan todos, que se vaya la señora Boluarte, que se vaya todo el Congreso, no va a solucionar los reclamos, porque los reclamos no tienen naturaleza política, sino una naturaleza social y económica", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Delgado Guembes también se refirió a las personas que fallecieron en medio de las violentas manifestaciones y resaltó que no se puede exonerar de dicha responsabilidad a quienes incitan a la ciudadanía a reclamar.

"No deben haber muertos, y los muertos que se han producido hay que evaluarlo a partir del punto de vista del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero no puede exonerarse de esa responsabilidad también a quienes empujan a las masas a que reclamen, cuando los reclamos que se están realizando no se pueden solucionar con adelanto de elecciones generales, ni con el famoso 'que se vayan todos', o que 'este Congreso no me representa'", precisó.

¿Elecciones generales o solo presidenciales?

El exoficial mayor del Parlamento mencionó que, en caso la presidenta Dina Boluarte presente su renuncia, quien asumiría como jefe de Estado sería el titular del Poder Legislativo, cargo que actualmente ocupa José Williams, y él sería quien definiría si se realizará un adelanto de elecciones generales o presidenciales.

"Será el presidente de la República en ejercicio quien defina si la convocatoria que realiza es a elecciones presidenciales o, además, a elecciones parlamentarias", indicó.

Tras ello, precisó que si el Congreso "no tiene voz en este proceso es en razón, fundamentalmente, a que la Constitución le asigna la competencia al presidente de la República para que sea él quien convoque a elecciones".

"Si es él el órgano competente, él es a quien le corresponde definir si es que iría a un proceso de elecciones generales o solo de elecciones presidenciales", recalcó.

Proyecto del Ejecutivo para adelanto de elecciones

César Delgado dijo que "es nuevo" el proyecto de ley de reforma constitucional, presentado por el Ejecutivo, que plantea el adelanto de elecciones generales para el segundo domingo de octubre del 2023, ello tras la negativa del Parlamento.

"El proyecto del Poder Ejecutivo no se puede ver porque ha sido rechazada la iniciativa sobre la misma materia en la actual legislatura. Sin embargo, se trata de un proyecto nuevo y de lo que se trata es de términos diferentes a aquellos que presentó previamente el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura de este periodo anual de sesiones", detalló.

Mira la entrevista completa