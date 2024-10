Exjefe de la Dini arremete contra ministro del Interior por anunciar marcha por la paz: "Están en una realidad virtual"

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, cuestionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por anunciar una marcha por la paz y aseguró que esta medida demuestra la incapacidad de las autoridades para combatir la delincuencia.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el especialista indicó que las autoridades demuestran su incompetencia en la lucha contra la criminalidad al brindar declaraciones como esta.

"Parece que las autoridades políticas están en una realidad virtual, están en una sala con anteojos tridimensionales que no les permite ver hechos concretos. Esto demuestra, una vez más, la incapacidad y la falta conocimiento para ejercer el poder político. Esas declaraciones son totalmente vergonzosas, dan vergüenza ajena tener políticos de ese nivel", declaró.

Asimismo, el exjefe de la Dini aseguró que el Estado no tiene la capacidad para poder proteger a los ciudadanos a través de la Policía Nacional del Perú y apuntó que el sistema "está colapsado".

"Este tema no es un problema de policías y ladrones o de seguridad ciudadana. Es un problema donde el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir la Constitución, no tiene capacidad para proteger a los ciudadanos con el ejercicio de la Policía y la ley. Todo el sistema está colapsado", agregó.