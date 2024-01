Congreso: Avanza País propone licencias de hasta 30 días para legisladores por motivos de viajes particulares

El parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, presentó un proyecto de ley que busca otorgar a los legisladores una licencia de hasta 30 días en caso de viajes particulares sin goce de haber por año, ante las recientes polémicas y críticas contra el Congreso de la República por sus salidas al extranjero financiado por el Estado.

El proyecto de ley 6763/2023-CR modifica el artículo 22, inciso i) del Reglamento del Parlamento y realiza precisiones sobre las solicitudes de licencias, que según la bancada política a la que también pertenece Patricia Chirinos, evitaría que se presenten de manera repetitivas licencias por parte de legisladores.

Entre otro de los argumentos presentados por el congresista, se señala que, cuando el viaje particular sea por invitación a un evento internacional, pagado o no por el país anfitrión, el parlamentario debe solicitar licencia con anticipación y será evaluada por el Consejo Directivo.

"El proyecto no pretende dar vacaciones a los congresistas, sino regular todo el desorden que se ha generado en el Parlamento cuando los congresistas de manera indiscriminada piden licencias sin goce de haber a libre discreción. Si bien son licencias no remuneradas, lamentablemente no hay un tiempo límite", expresó Bazán.