Congreso: Comisión Permanente debatirá HOY inhabilitación por 10 años contra Mirtha Vásquez

La Comisión Permanente del Congreso debatirá este lunes 29 de diciembre, el informe final de la denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez, en su sesión a desarrollarse desde las 9:00 a. m.

Buscan inhabilitar a Mirtha Vásquez

La convocatoria la realizó el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y la sesión se llevará a cabo bajo la modalidad semipresencial en la Sala Grau del Legislativo.

El punto más resaltante de la agenda es el debate del informe final de la denuncia constitucional 114 (antes 457) contra la excongresista Mirtha Vásquez, en su condición de presidenta interina del Congreso, por la presunta infracción constitucional y comisión del delito de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

El informe propone su inhabilitación por 10 años, argumentado que durante su ejercicio en el cargo en 2021, aprobó aumentos remunerativos y designaciones a ciertos trabajadores sin cumplir con los procedimientos reglamentarios establecidos.

El debate se produce en un momento políticamente importante, pues Vásquez anunció su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación. Por ello, la expresidenta del Congreso cuestionó que un caso iniciado en 2021 se reactive con celeridad en este momento, lo que para ella resulta una coincidencia difícil de ignorar.

Desde la organización por la que se postulará, se calificó este debate como un intento de "eliminar a una adversaria política" y denunció que consideran una práctica de acoso político desde el Congreso contra figuras de oposición.

Dictámenes de interés

Sumado a el caso de Mirtha Vásquez, se debatirá en la sesión diversos dictámenes elaborados por las comisiones de Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo o Pueblos Andinos, entre otras.

Entre estos se encuentra el dictamen del Proyecto de Ley 961/2021-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para permitir la deducción de la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Asimismo, debatirá el dictamen sustentado en los proyectos de ley 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, que propone modificar la Ley 30607, norma que fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC). Además, se tiene en la agenda los siguientes aspectos a considerar:

A debate y segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 13592 que propone modificar la Ley de Impuesto a la Renta.

El dictamen del PL 13593 que plantea modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para prorrogar la vigencia de sus apéndices I y II.

a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para El dictamen del PL 13590 que busca prorrogar la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional.

Es en ese sentido que este lunes 29 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso debatirá el informe que propone inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años.