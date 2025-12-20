Fernando Rospigliosi sobre la criminalidad: "Se requieren soluciones radicales"

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a la prensa, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió al crimen de la regidora de Chicama como una evidencia del nivel extremos de violencia que atraviesa el Perú en cuanto a la criminalidad. Por ello, sostuvo que se necesitan medidas radicales para solucionar este problema que atormenta al país.

Crítica al Gobierno

El titular del Parlamento aprovechó el lamentable ataque contra una regidora en un show navideño que resultó en su muerte y con niños heridos, para referirse a la criminalidad que se ha adueñado del país.

"Ese es un hecho terrible que muestra cómo la delincuencia se ha vuelto muy violenta, muy brutal, muy salvaje. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo: se requiere soluciones radicales. No podemos enfrentar esta delincuencia con medios normales. Se requiere soluciones radicales", sostuvo.

Además, mencionó las limitaciones de la actual gestión en el Poder Ejecutivo para aplicar acciones más severas y señaló que un próximo gobierno deberá asumir dicha responsabilidad frente a la inseguridad.

"El Gobierno no está aplicando soluciones radicales porque, como sabemos, es de transición. Yo espero que el próximo Gobierno sí tenga la capacidad, la energía, la decisión y la valentía de aplicar soluciones radicales", manifestó.

Consideró que, si bien el Ejecutivo debe actuar dentro de sus posibilidades, la situación amerita medidas extraordinarias y recomendó algunas acciones a aplicar en este contexto.

"Yo creo que el Gobierno debe hacer lo que pueda hacer, pero se requieren cosas como redadas masivas; hay que tener prisiones provisionales para meter a la gente que cae en esas redadas masivas", señaló.

Recordó la acción policial registrada a inicios de año en la Vía Expresa, cuando se persiguió delincuentes que, tras un intercambio de disparos, detuvieron a los delincuentes: "Necesitamos ese tipo de soluciones radicales, Yo creo que el nivel de delincuencia que hemos alcanzado no se puede combatir con medios normales".

Asimismo, recordó que el Congreso ya otorgó las facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana por lo que consideró que ya tienen la posibilidad de tomar las medidas más convenientes.

Feroz balacera en chocolatada en Ascope

El violento crimen se produjo en el anexo de Sausal, del distrito de Chicama, cuando delincuentes irrumpieron en una chocolatada que se desarrollaba en el marco de la celebración de la Navidad.

Los sicarios abrieron fuego en varias oportunidades, convirtiendo el lugar en una escena de pánico y sangre. Este ataque habría estado dirigido contra la regidora de la Municipalidad de Chicama, Elena Rojas, de acuerdo a lo manifestado por los vecinos de la zona.

Es por este caso que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que se requieren medidas más radicales para combatir la criminalidad en nuestro país.