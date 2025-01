Darwin Espinoza habría recibido 1 millón de soles de coima por impulsar Ley de Atún

20/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

Una investigación periodística reveló nuevas evidencias que comprometen al congresista Darwin Espinoza, quien presuntamente sería parte de una organización criminal operativa durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según información recopilada, Espinoza habría recibido pagos millonarios para favorecer intereses empresariales mediante modificaciones normativas en el sector pesquero. Testimonios de colaboradores eficaces lo sindican de haber obtenido 1 millón de soles para modificar la norma.

Los chats de Darwin Espinoza

Entre los hallazgos más contundentes, se encuentran conversaciones de WhatsApp entre Espinoza y su cuñado Javier Pérez Reyes, quien ocupó un alto cargo en el Ministerio de la Producción (PRODUCE). Dichos mensajes revelan cómo el congresista solicitaba supervisión directa sobre documentos y decisiones dentro del ministerio.

Javier Pérez Reyes: Ya está, salió la publicación...

Darwin Espinoza: Cuñado, necesito conocer cada documento que entra y sale de tu oficina.

Pérez Reyes: Ya, ok.

Darwin Espinoza: Cuñado, no está de más decir que nada pasará si no le doy el ok.

Pese a los señalamientos, Espinoza negó que él haya interferido para que su cuñado ingrese en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, el testimonio de uno de los colaboradores eficaces contradice esta versión. Uno de los chats que se presentó ante la Fiscalía revela que el congresista habría ayudado a Jorge Prado Palomino a ser ministro de Producción.

La conversación muestra cómo Pérez Reyes le informa a Espinoza que oficializaron la designación de Prado Palomino como titular de Produce y le pide "no te olvides de mi". Ante este mensaje, el congresista responde: "No pues, tranquilo ya tenemos lo que buscamos".

Espinoza niega acusaciones en su contra

En respuesta a estas acusaciones, Darwin Espinoza ha negado rotundamente las imputaciones, aunque pruebas como fotografías y registros de reuniones desmienten sus declaraciones iniciales. Asimismo, el abogado de Sada Goray confirmó su cooperación con la Fiscalía, detallando las operaciones financieras que involucran a Espinoza.

La disposición fiscal también señala que, aunque el Decreto Supremo que beneficiaba a las empresas atuneras fue finalmente aprobado en junio de 2022, su implementación se trabó debido a la falta de un contrato necesario, dejando el documento sin efecto práctico.

Actualmente, 18 personas están siendo investigadas, incluyendo a la esposa de Espinoza, Bélgica Arangoitia, quien también habría recibido pagos por otros casos relacionados. Sin embargo, la detención preliminar solicitada para algunos implicados fue desestimada debido a limitaciones legales vigentes.

De esta manera, se dio a conocer los comprometedores chats que revelan la presunta implicancia de Darwin Espinoza como uno de los miembros de una organización criminal que se habría gestado durante el gobierno de Pedro Castillo.