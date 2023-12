Dina Boluarte anuncia que Refinería de Talara ya opera en su totalidad: "Cumpliendo con altos estándares de calidad"

30/12/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte anunció que la Refinería de Talara, ubicada en Piura, ya opera en su totalidad tras culminar un proceso de modernización a cargo de Petroperú.

¡Fuerte y claro!

Durante el evento oficial de inauguración, la mandataria de la República recordó que hace 11 meses visitó la región del norte del Perú para anunciar el inicio "de producción de combustibles limpios y amigables", y este viernes 29 de diciembre, dicho proyecto está instaurado.

"Hace 11 meses estuve aquí para anunciar el inicio de la producción de combustibles limpios y amigables. Aquella vez, la refinería estaba en proceso de arranque. Tras culminar su construcción como parte de la modernización de Petroperú, este proceso ha terminado y podemos anunciar que una nueva y moderna refinería se pone en marcha y opera toda su capacidad", expresó en compañía del ministro de Energía y Minas y el presidente de Petroperú.

En ese sentido, Boluarte aseguró que el nuevo complejo cumple con "los altos estándares de calidad". Asimismo, dijo que fortalece el suministro a fin de "atender la demanda nacional de combustible".

"La nueva refinería ya produce gasolinas, diésel, asfaltos, gas licuado de petróleo y otros productos, cumpliendo con altos estándares de calidad que garantizan su sostenibilidad con la población y el ambiente. Además, fortalece el suministro de combustibles limpios para atender la demanda nacional y los requerimientos de las regiones del norte, centro, sur y oriente del país. Seguimos y seguiremos avanzando", añadió.

A detalle, dio cuenta del nivel de producción de la moderna Refinería de Talara. "Con la culminación de esta etapa, la refinería podrá procesar hasta 95 mil barriles de petróleo por día para abastecer a todo el Perú", sostuvo.

"En mi gestión no hay carpetas fiscales por corrupción"

Finalmente, la jefa de Estado destacó que su mandato no esté involucrado en casos de corrupción— al punto de no existir carpetas fiscales— a diferencia de otros gobiernos. "Históricamente, Petroperú ha estado revestido de estos temas, situación que en esta gestión no se ve y no se tiene que ver", agregó.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte aseguró que la nueva Refinería de Talara cumple con "altos estándares de calidad". Asimismo, dijo que fortalece el suministro a fin de "atender la demanda nacional de combustible".