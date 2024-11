Dina Boluarte está afectada por situación jurídica de su hermano Nicanor, afirma su abogado: "Se quieren muchísimo"

El abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se refirió a la situación de 'no habido' del hermano de su defendida, Nicanor Boluarte, y cómo esta situación ha afectado fuertemente a la jefa de Estado. Asimismo, criticó al juez Richard Concepción Carhuancho, argumentando que actúa de manera arbitraria y no respeta los derechos de los imputados.

El letrado detalló que la mandataria se encuentra fuertemente afectada por la situación jurídica de su hermano. Comentó que, como hermana, tiene derecho a estar preocupada por el bienestar de su consanguíneo, sin embargo, remarcó que debe tomarse distancia ante cualquier confusión o interpretación incorrecta de sus acciones.