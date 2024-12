Dina Boluarte: Esta es la compleja cirugía que la presidenta se habría realizado a la nariz

05/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el cirujano plástico Luis Barrenechea explicó cuál sería la cirugía a la nariz que se habría practicado la presidenta Dina Boluarte. Además, especificó el tiempo de descanso que requiere.

¿Cuál es la cirugía de Dina Boluarte?

En entrevista con Karina Novoa para el programa Informamos y Opinamos, el cirujano plástico Luis Barrenechea reconocía los cambios estéticos que presenta la mandataria nacional y cuáles son los procesos a los que fue sometida.

El médico cirujano explica que no se trata de solo el proceso de rinoplastia, ya que identifica un mayor trabajo en diferentes áreas de la nariz. Lo que indica un proceso estético mucho más complejo.

"Se le ha operado, además de la nariz, el tabique y los cornetes o ambas estructuras. Entonces ni siquiera estamos hablando ya de una rinoplastia, estamos hablando de una septorrinoplastia o una turbinectomía además, es la operación de cornetes. Ya son cirugías más complejas que necesitan un poquito más de descanso médico", explicaba el cirujano Luis Barrenechea sobre las operaciones que se realizó la presidenta Boluarte.

Rinoplastia y el tiempo de descanso

Al ser consultado por el tiempo de descanso, el Dr. Barrenechea expone que dependiendo el proceso solicitado se puede llegar a comunicar con normalidad; pero a un nivel casual. Por ello insiste que en el caso de labores de autoridad, esto sería una gran dificultad.

"No todas las actividades son iguales, y esto es importante, porque todo médico puede dar un descanso médico, nosotros podemos dar hasta 14 días sin ningún problema. Quince días para adelante ya lo da un médico de EsSalud. Los que están en planilla. Si es un documento que nosotros firmamos, estamos autorizados a darlo. Es un documento que su cirujano le ha tenido que dar a la presidenta, entonces por escrito está el tiempo de descanso absoluto o relativo, depende lo que indique el cirujano, que esta persona necesita", expone sobre el descanso que se requiere.

No obstante, la presidenta no cuenta con el documento que certifica y justificaría su ausencia en los días que no cumplió con sus labores en el puesto presidencial. Agrega además que el descanso es necesario para el éxito de la operación.

En resumen, la presidenta se habría realizado cirugías más complejas que en efecto le requerían estar en descanso médico. A palabras del cirujano Luis Barrenechea, 14 días podrían ser el tiempo de reposo que se necesitarían.