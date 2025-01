Dina Boluarte recuerda su salida como ministra de Castillo: "Tuve que tomar la decisión"

31/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a su salida del Gobierno de su predecesor, Pedro Castillo, explicando que era difícil trabajar con el entonces mandatario, puntualizando que este siempre tomaba el camino equivocado. Asimismo, enfatizó en que durante paso por el ejecutivo, se produjo la mayor fuga de capitales.

Pedro Castillo se salía de la línea

En la Ceremonia de Inauguración del Roadshow: Inversiones en Turismo 2025, la dignataria recordó su paso por el gabinete del encarcelado exjefe de Estado de Perú Libre. Ella enfatizó en que, en esa época, la moneda tuvo fugas significativas, haciendo que el Perú tenga situaciones no vistas en los últimos 50 años.

En ese mismo orden de ideas, recalcó que el presidente no seguía una línea positiva en la toma de decisiones, argumentando que era voluble y que no mantenía sus decisiones. Ello desencadenó que un día tomara la decisión de no formar parte de su gabinete.

"Cuando asumió el Gobierno anterior, se produjo la mayor fuga de capitales, de los últimos 50 años. Yo era parte de ese Gobierno, pero qué hago cuando se le decía al entonces presidente: presidente, la línea es por acá, pero él se iba por allá. Volvía al día siguiente, 'presidente, no, es por acá. Pero se volvía a ir más allá'. Uno se cansa, entonces tuve que tomar la decisión un día y decir 'No soy parte más de este Gabinete'", detalló.

🔴🔵 La presidenta Dina Boluarte recordó su etapa como ministra de Pedro Castillo: "Tuve que tomar la decisión y decir no soy más parte de este gabinete".



Inestabilidad económica en tiempos de Castillo

La mandataria recordó que, durante la gestión de Castillo, el dólar alcanzó los cuatro soles, comparándolo con la moneda ahora, que se encuentra oscilando en los 3,70 soles al cambio.

Junto con ello, comentó que, en un reciente saludo de embajadores del mundo, algunos de procedencia europea le habrían hecho una "broma", enfatizando en la estabilidad de la moneda y señalando que preferirían que les paguen en soles.

"La inflación en esa época se disparó y el dólar superó los 4 soles. Hoy tenemos un dólar estable. Inclusive (...) Hace unos días tuvimos el saludo de los embajadores por el año nuevo 2025. Y algunos embajadores europeos decían que el Euro también está perdiendo su valor. El sol peruano está creciendo, voy a pedir que me paguen en soles y ya no en euros. Así estamos", destacó.

De este modo se pudo conocer que la presidenta de la República, Dina Boluarte, recordó su paso por el Gobierno de Pedro Castillo y explicó qué motivos la llevaron a apartarse de su gabinete.