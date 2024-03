Dina Boluarte sobre Gabinete de Gustavo Adrianzén: "Tenemos que seguir afianzando el trabajo" de Otárola

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a la juramentación de Gustavo Adrianzén como nuevo premier en su Gobierno e indicó que se debe continuar "afianzando el trabajo" realizado por el anterior titular del Gabinete, Alberto Otárola.

Durante su participación en la inauguración de una institución educativa en La Libertad, la mandataria brindó declaraciones a los medios sobre la nueva conducción del Gabinete Ministerial ahora cargo de Adrianzén Olaya.

De tal modo, Boluarte lamentó la revelación del audio que involucró al extitular de la PCM, Alberto Otárola, junto a Yaziré Pinedo, situación que lo comprometería en la presunta contratación irregular de la fémina que recibió órdenes de servicio por más de S/. 50 mil.

Ante ello, la jefa de Estado expresó su agradecimiento a Otárola, luego de lamentar haber pedido su renuncia, a pesar de la polémica en la que se vio envuelto y lo cual generó su salida de la PCM.

"Lamento también mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien desde acá le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía, bien difícil al inicio y no por ello, luego no es difícil. Es una tarea difícil como presidenta y el expremier me acompañó", indicó Boluarte.