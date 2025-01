Dina Boluarte tiene plazo de convocar a elecciones hasta abril de 2025, según Tuesta: "A más tardar"

En diálogo con Exitosa, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene hasta la primera o segunda semana de abril para convocar las próximas elecciones.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el especialista analizó los próximos comicios peruanos y aseguró que, en la carrera electoral, los partidos políticos que están en el Congreso parten con una ventaja, debido a que son identificables como "marca".

"Se habla de la explosión de partidos, pero cada elección es una oportunidad. Está en manos de los peruanos elegir. Si están tan descontentos como ocurre con el Congreso, no votarán por estos partidos sino lo harán por otros. En la carrera electoral, siempre salen con ventaja, son los partidos que están en el Congreso porque ya tienen una marca", declaró.

Asimismo, Tuesta Soldevilla apuntó que el Perú tiene un estado de derecho deteriorado, un desequilibrio entre la relación de los poderes y un avasallamiento del Congreso de la República a otras instituciones. También, expresó que el Perú es un país de "mayor incertidumbre".

En esa misma línea, el politólogo de la PUCP afirmó que en el país no existen liderazgos, lo cual influye en que las manifestaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte no tengan el impacto deseado.

"No existe oposición. No existen liderazgos, por lo tanto, pueden haber muchas manifestaciones, de las cuales se creía que podían tener un impacto severo, sobre todo en la Presidencia de la República, eso no sucedió. Este 2025 empieza el año electoral. La presidenta tiene que convocar a elecciones, a más tardar un año antes de la elección", mencionó a nuestro medio.