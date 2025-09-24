Edward Málaga se muestra a favor de censurar a Juan José Santiváñez: "Como gesto es necesario"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Semanas atrás, la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos generó una ola de críticas sobre el gobierno de Dina Boluarte ya que este funcionario había sido censurado por el Congreso de la República por su cuestionada labor al frente del Ministerio del Interior.

Los comentarios negativos crecieron aún más en los últimos días luego de la difusión de unos audios donde sostiene una llamada telefónica con Eduardo Arana, cuando este se encontraba al frente del Minjusdh, pidiendo favorecer al reo Marcelo Salirrosas.

Edward Málaga a favor de censurar a Santiváñez

Como era de esperarse, al interior del Congreso de la República comenzó a circular una moción de censura contra Juan José Santiváñez luego de este hecho. A propósito de ello, el congresista Edward Málaga se mostró a favor de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de un paso al costado.

En charla con Canal N, el parlamentario aseguró que es clave que el Poder Legislativo siga adelante en su rol de fiscalización contra este tipo de autoridades involucradas o acusadas de algún hecho ilícito.

"Yo creo que como gesto es necesario. Uno no puede claudicar del deber constitucional no solo de legislar o representar, pero sobre todo de fiscalizar y cuando esta necesidad es algo que reclama la ciudadanía", inició.

En esa misma línea, Málaga Trillo indicó que la coyuntura y el sentir de la población serán claves para que el Congreso tome una postura frente a la chance de censurar a Santiváñez Antúnez.

En #AlFinalDelDía, el congresista Edward Málaga dijo que la moción de censura contra el ministro Santiváñez es un gesto político necesario. Afirmó que la coyuntura cambiante y los destapes de la prensa podrían inclinar el tablero en el Congreso ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ITiMcyW38P — Canal N (@canalN_) September 24, 2025

"Sobre las probabilidades que haya de prosperar esto, yo creo que siempre hay. Mira cuantas mociones de control político se pensaba que no iban a pasar, pero con la coyuntura cambiante siempre pasa algo que lo hace posible", añadió.

Importancia de los medios de comunicación

Por último, el congresista no agrupado saludó la labor de los medios de comunicación ya que sus destapes han servido para que el Legislativo pueda tomar decisiones al respecto.

"Mira la censura del propio Santiváñez, mira la censura de Adrianzén que dependía de un hilo, ocurre el asesinato en Pataz y el señor renuncia. Entonces estas mociones de control político si sirven y con la coyuntura cambiante y los destapes continuos que ofrecen los medios es probable que el tablero se incline", puntualizo.

En resumen, Edward Málaga, congresista de la República, se mostró a favor de censurar a Juan José Santiváñez tras los recientes cuestionamientos en su contra.