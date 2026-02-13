Brian Rullan confirma que Laura Spoya será sometida a delicada operación: "Todo es complicado"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, dio más detalles respecto al estado de salud de la modelo, quien en la madrugada de ayer sufrió un terrible accidente automovilístico cuando manejaba por una de las calles más transitadas de Santiago de Surco.

El empresario mexicano indicó que en las próximas horas estará llegando a Lima para acompañar a la madre de sus hijos en su proceso de recuperación. Sin embargo, también confesó que siente un poco de temor por la cirugía a la que será sometida en las próximas horas.

Brian Rullan apoya incondicionalmente a Laura

En conexión con el programa 'Mesa Caliente', Brian indicó que Laura se mantiene estable, pero le preocupa la operación que le realizarán. "Se supone que no es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo, en mi opinión, sí es complicada porque le operan las vértebras ", dijo.

Brian también confirmó que ha modificado todo su itinerario de trabajo para viajar a Perú. "Yo la estaré acompañando, uno tiene que estar ahí al 100%", señaló. También comentó que sus hijos no están enterados de lo sucedido por su propio bienestar.

Respecto a los rumores de que Laura habría estado manejando en estado de ebriedad y que por eso se produjo el accidente, el mexicano indicó que lo más importante ahora es la recuperación de su esposa y que las causas e investigaciones deben realizarse en paralelo.

"En vez de preocuparse por lo que pasó, hay que preocuparse de que esté bien. Ella sabe cómo pasaron las cosas. Lo único que está en mi cabeza es cuándo se va a recuperar y qué tenemos que hacer para que salga mejor. Es lo único que me importa", sentenció.

Laura cuenta detalles del accidente

El equipo periodístico de 'Magaly TV La Firme' conversó con Laura a través de WhatsApp y las conversaciones fueron mostradas esta noche durante el programa. En un inicio, Laura confirmó que tiene fracturas en dos vértebras y también lamentó que haya rumores de que estuvo de fiesta en Barranco y Miraflores.

Respecto al motivo del accidente, Laura indicó que fue debido al cansancio por trabajo. "Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, pero no tengo nada que ocultar", sentenció.

Es así que, mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, Brian dejó claro que su prioridad absoluta es la salud de Laura. El empresario aseguró que permanecerá a su lado durante todo el proceso y que confía en que la cirugía será un paso firme hacia su pronta recuperación.