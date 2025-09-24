Susel Paredes sobre Santiváñez: "Es un pobre diablo infeliz que ha elegido defender a quienes hacen daño al pueblo"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista en "Hablemos Claro", la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) respondió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien hace menos de 24 horas dejó a entrever en Exitosa que la empresa de los familiares de su pareja ofreció productos presuntamente adulterados al Estado.

Asimismo, lo calificó duramente, llamándolo "pobre diablo mentiroso", no solo por acusaciones, sino también por su defensa a Marcelo Salirrosas, un sentenciado exagente de la Policía Nacional del Perú (PNP) por sus vínculos con la organización criminal "Los Pulpos", según el fallo del Poder Judicial (PJ) en su contra.

Cuestiona profesionalismo como abogado

En comunicación telefónica con Nicolás Lúcar, la parlamentaria cuestionó la ética profesional de Santiváñez al haber ofrecido su patrocinio a un sujeto sentencia a 27 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada.

"Que él es abogado de procesados por la justicia, sí , pero acá hay algo muy interesante, yo como abogada puedo elegir a quién defender y es cierto, toda persona denunciada penalmente tiene derecho a una defensa, pero los abogados, las abogadas, elegimos si defendemos a delincuentes o no", enfatizó.

Seguidamente, resaltó, que en su trayectoria profesional nunca ha defendió a un acusado por robo agravado. En esa línea, comparó su trabajo con el del actual ministro de Justicia, haciendo hincapié en que defendió a una persona que le hizo "daño al pueblo".

Asegura que lo volverán a censurar

La mencionada legisladora es quien impulsa la moción de censura contra Juan José Santiváñez. En ese sentido, aseveró que lo volverán a destituir en el cargo y que actualmente "se está burlando del Congreso" porque en marzo último fue censurado cuando era ministro del interior.

Como se recuerda, la tarde del martes 23 de septiembre, la congresista Susel Paredes confirmó que ya había reunido el número de firmas necesarias para iniciar formalmente el proceso de destitución contra el controvertido ministro de Estado. Dicha figura fue oficializada horas después con la presentación de la Moción de Censura N.º 19267 en la Mesa de Partes del Legislativo.

No obstante, a horas de la tarde de ayer, la también parlamentaria Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) solicitó retirar su firma de la moción de censura, pese a que anteriormente había respaldo el documento acusatorio.

Sin la firma de Juárez Calle, la moción queda con 35 firmas cuando el mínimo requerido para el inicio de su trámite es de 33. De replicarse esta situación, el texto correría riesgo de no proceder, contexto que mantiene en alerta a Paredes.