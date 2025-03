Edwin Martínez resta responsabilidad de Santiváñez en crisis de inseguridad y votará en contra de su censura

En una reciente entrevista con Exitosa, el congresista Edwin Martínez expresó su rechazo a la responsabilización exclusiva del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la creciente crisis de inseguridad que afecta a varias regiones del país. Según Martínez, la culpabilidad recae sobre todas las instituciones y actores responsables de garantizar la paz pública, no solo sobre una figura individual.

El congresista destacó que, a pesar de las críticas hacia Santiváñez, la situación de inseguridad es un problema más profundo que involucra a diversas instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el INPE (Instituto Nacional Penitenciario). En su opinión, la falta de acción coordinada y la permisividad ante el avance del crimen han permitido que las bandas delictivas operen con relativa libertad en el país.

Martínez también cuestionó por qué se apunta solo al ministro, cuando existen otros factores involucrados, como el tráfico de armas y la presencia de grupos criminales extranjeros operando en el país, en referencia a la participación de ciudadanos venezolanos en algunos actos delictivos.

"El problema de la delincuencia no es responsabilidad única del ministro, sino de todas las entidades encargadas de mantener la seguridad", aseguró Martínez.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el congresista Edwin Martínez señaló que la crisis de inseguridad no es responsabilidad única del ministro del Interior, Juan José Santiváñez: "La culpa la tenemos todos". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD -... pic.twitter.com/QiQ9myFOJe

El congresista opinó que la respuesta a la crisis debe ser un esfuerzo conjunto y de largo plazo, donde todos las autoridades involucrados trabajen de manera coordinada.

Afirmó que la solución no pasa por la destitución de un solo funcionario, sino por mejorar el sistema judicial, fortalecer la policía y asegurar que las cárceles no sean centros de operaciones para los criminales. En cuanto a la moción de censura contra el ministro Santiváñez, Martínez confirmó que votará en contra.

"Me parece excelente que la gente se movilice y exprese su descontento, pero debemos hacerlo con una orientación clara. No basta con protestar, hay que exigir que el Ministerio Público no libere a los delincuentes y que el Poder Judicial los encarcele", añadió.