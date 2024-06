Elizabeth Medina: Fiscalía investiga a congresista por presunto cobro de coimas a alcaldes

La congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, viene siendo investigada junto a su esposo, Víctor Morales Chocano, por el presunto delito de organización criminal. Un medio local reveló que la pareja es acusada de haber cobrado coimas a alcaldes a cambio de facilitarles la ejecución de obras.

Un reportaje de Panorama dio a conocer que el Ministerio Público abrió un proceso contra la parlamentaria luego de que un colaborador eficaz contara que la funcionaria habría realizado cobros ilícitos a burgomaestres ofreciéndoles favorecimiento en proyectos.

Según las declaraciones a la Fiscalía, Víctor Morales se habría reunido con el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Sumarán Lino, en el 2021 en la ciudad de Huánuco. El dominical sostiene que el esposo de la congresista le habría prometido que la parlamentaria lo ayudaría a conseguir el presupuesto para las obras de su localidad.

Sin embargo, estos "favores" estaban lejos de ser gratuitos. A cambio de las facilidades se tendría que realizar un pago de un 6% del costo del proyecto. Dicho pago se habría efectuado en diciembre del 2021 y febrero del 2022; en cada uno se habría entregado S/136 mil al esposo de Elizabeth Medina. Es decir, se efectuó una suma total de 272 mil soles.

Así, el distrito de Molino recibió una partida presupuestal en junio del 2022 a través de un decreto supremo. La obra presupuestada fue la construcción de pistas y veredas por S/7 millones 287 mil. Este tipo de acciones también se habrían producido con otros alcaldes, como el de la provincia de Leoncio Prado, Marx Fuentes.

"Ni bien había yo ganado las elecciones, su esposo, un flaco alto, tiene porte de haber sido policía, ha venido y con el otro alcalde saliente nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle S/ 100 mil. Y yo por qué le tengo que dar, yo no voy a dar nada, hermano, le digo", se escucha en un audio revelado por el dominical en el que se escucha a Fuentes conversando con Medina.