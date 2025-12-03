Embajadora de México ante la OEA: "Las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 3 de diciembre, se llevó a cabo el Consejo Permanente de la OEA con sede en Washington donde las partes peruanas y mexicanas sentaron su postura frente al asilo político acerca del pedido de salvoconducto para la expremier Betssy Chávez.

Como ya habían anunciado, el canciller Hugo de Zela, señaló ante esta comitiva internacional que la acusada de conspiración por rebelión no merece obtener este beneficio diplomático al negar que sea una perseguida política.

No son simples formalidades

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheimbaun dejó en claro que si consideran a Betssy Chávez como una perseguida política por lo que no dudaron en otorgarle el asilo y ahora solo esperan que el gobierno peruano entregue el salvoconducto necesario para abandonar el país.

Esto volvió a ratificarlo la embajadora de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, quien indicó que el otorgamiento de esta figura no es una mera formalidad y no debería representar una acción de enemistad entre naciones.

Además, la alta funcionaria mexicana señaló que desconocer estos reglamentos internacionales podrían también representar una amenaza clara a los derechos humanos.

"El otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso entre naciones. México reitera con firmeza y convicción que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades y su incumplimiento no es una infracción jurídica que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos", indicó en primer lugar.

Es un compromiso colectivo

En esa misma línea, Baños Riva precisó que las relaciones políticas entre dos países no deberían influir al momento la solicitud de un asilo político ya que ello se trata de un compromiso colectivo que forma parte de la Convención de Caracas.

"No responde a la relación bilateral entre un estado territorial y un estado asilante. Como lo expresó la delegación de Argentina en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente celebrada el 11 de diciembre del 2024, se trata de un compromiso colectivo del sistema interamericano con la dignidad humana y los derechos fundamentales", añadió.

Como se recuerda, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, indicó que intentará cambiar la figura del asilo político al considerarla poco justa ya que la procesada enfrenta una condena ya impuesta.

De esta manera, embajadora de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, señaló que las normas internacionales en materia de asilo no son meras formalidades frente a la convención de Caracas.