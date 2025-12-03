RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Por amplia mayoría

José Jerí: Congreso autoriza viaje del presidente a Ecuador para el 12 de diciembre

En su sesión plenaria de hoy, el Congreso aprobó la solicitud de viaje oficial del presidente José Jerí a Ecuador para el 12 de diciembre, a fin de participar en el XVI Gabinete Binacional de ambos países.

José Jerí.
José Jerí. Presidencia de la República

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/12/2025

El Pleno del Congreso, aprobó con 88 votos a favor,13 en contra y dos abstenciones, el pedido de viaje del presidente José Jerí Oré con destino a Ecuador para el próximo viernes 12 de diciembre

En ese sentido, el mandatario tendrá su primer viaje oficial a poco más de dos meses de haber asumido el cargo, participando así en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, a desarrollarse en la ciudad de Quito.

Puntos de agenda de su salida del territorio nacional

De acuerdo con el oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, lo invitó el pasado 8 de noviembre a participar en la jornada binacional, con el objetivo de abordar temas prioritarios relacionados a ambas naciones para el período 2025-2026, principalmente en favor del desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones, y en particular, de aquellas que están en la zona limítrofe.

(Noticia en desarrollo...)

