Henry Amenábar: JNJ abre investigación a fiscal adjunto provincial por recibir presunta coima de 3 mil dólares

¡Complica su situación! La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación de oficio al fiscal adjunto provincial penal de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, Henry Amenábar Almonte, acusado de recibir coima de 3 mil dólares.

Un operativo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), en conjunto con la Fiscalía Superior Anticorrupción culminó con la detención en flagrancia del fiscal Henry Amenábar Almonte, recibiendo un soborno de 3 mil dólares dentro del baño de un centro comercial para favorecer a un investigado por tenencia de drogas.

Según las primeras diligencias, el dinero que fue hallado en el poder del representante del Ministerio Público, según la denuncia, formaría parte de un pago total que asciende a $20 mil para favorecer un archivamiento fiscal. En ese marco, en medio de esta problemática situación, el fiscal Henry Amenábar no solo se encuentra en la mira de la policía, sino también de la JNJ.

A través de la nota de prensa N.º 147-2025/JNJ, el organismo constitucional autónomo reveló que de acuerdo a la primera información recopilada sobre este hecho que ha causado gran impacto en la ciudadanía, se decidió abrir investigación de oficio contra Amenábar Almonte, quien integraba el Equipo Especial Lava Jato.

"JNJ abre investigación a fiscal adjunto provincial Henry Amenábar, fiscal que integraba el Equipo Especial Lava Jato, intervenido recibiendo un soborno de tres mil dólares para beneficiar a un investigado por estafa", se lee en el documento.

